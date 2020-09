Mitte der Woche haben Bauhofmitarbeiter den nicht mehr TÜV-konformen Spielplatz in der Ludwig-Wiegand-Straße in Bad Sulza abgerissen. Kommende Woche soll eine Spezialfirma eine neue Anlage mit Rutsche, Seilen und Kletterwand am gleichen Standort aufbauen. In Eigenleistung soll das Gelände dann noch mit Gummi-Randsteinen und Fallschutz versehen werden. Insgesamt gut 30.000 Euro werden investiert. Bis zum Monatswechsel soll der neue Platz dann vom TÜV abgenommen werden.