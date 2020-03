Arbeiten an den Portalen der Lutherkirche beginnen

Die beiden Hauptportale der Apoldaer Lutherkirche abermals von Baugerüsten verstellt. An den beiden Dächern über den Eingängen wird gearbeitet, die Steinoberflächen wurden bereits sandgestrahlt. Grund für die ganze Maßnahme liefert die historische Sandsteindeckung, die über die Jahre immer undichter geworden ist. Nun soll Abhilfe geschaffen werden. Geplant ist, die beiden Schrägen mit Bleiplatten abzudichten. So soll verhindert werden, dass Regen und Feuchtigkeit weiter in das Mauerwerk eindringen.

Denn genau das verursachte in den letzten Jahren erhebliche Schäden unter anderem durch Salpeterausblühungen im Vorraum des Kirchenschiffes. Zudem wurde an der Ostseite die Melanchthonfigur über dem Eingang in Mitleidenschaft gezogen. Denn an dieser Gebäudeseite kann auch die Sonne nicht zum Trocknen beitragen, erklärt Roberto Bergmann vom Gemeindekirchenrat.

Für die Blei-Variante hatten sich die Planer auch deshalb entschieden, weil man damit nicht nur die Ästhetik des Kirchenbaus wahren will, sondern auch auf eine äußerst langlebige und alt ehrwürdige Form der Dachabdichtung setzt. Denn alternativ käme nur eine Kupfer- oder Kunststoffdeckung in Frage, so Bergmann. Für die Arbeiten konnte das Berlstedter Bauunternehmen Pfeiffer gewonnen werden.

Die Kosten für die Baumaßnahme werden auf 15.000 Euro geschätzt, erklärt Pfarrerin Susanne Böhm. Getragen werden diese zum einen aus Mitteln der Kirchgemeinde, zum anderen greift abermals der Förderverein bei der Maßnahme mit unter die Arme. Wenn alles nach Plan läuft, sollen die Arbeiten bis Ostern abgeschlossen sein.

Gute Nachrichten kamen unlängst auch von der Orgelbaufirma Jehmlich aus Dresden, die für die Restaurierung der Sauerorgel in der Lutherkirche verantwortlich ist. Von dort heißt es, dass man in der 17. Kalenderwoche – also ab Ende April – die ersten Orgelpfeifen zur Aufarbeitung in die Werkstatt abtransportieren wird.

Dies betrifft allerdings nur die kleineren und mittleren Exemplare. Ihre größeren Schwestern sollen wegen des aufwendigen und teuren Transportes vor Ort in Apolda in die Kur genommen werden.

Insgesamt wird die Sanierung über 200.000 Euro verschlingen und soll bis Mitte kommenden Jahres abgeschlossen sein. Ob sich die aktuelle Krisen-Situation auf die Sanierung auswirkt, kann derzeit noch nicht gesagt werden.