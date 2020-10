Drei Kinder unter Neuerkrankungen im Weimarer Land

Die Corona-Zahlen im Weimarer Land sind am Samstag bis 16 Uhr um neun Neuerkrankungen in die Höhe geschnellt. Darunter sind nach Angaben aus dem Landratsamt momentan drei Kinder. Betroffen sind hiervon die Grundschulen Buttelstedt und Wormstedt und die Kita „Mozartweg“ in Apolda. Alle notwendigen Maßnahmen werden bereits eingeleitet, heißt es weiter. Die Erkrankten befinden sich in Quarantäne und die Nachverfolgung der Kontaktpersonen läuft auf Hochtouren im Gesundheitsamt Apolda. Genauere Angaben (Anzahl der Kontaktpersonen, Geschlecht) können erst wieder zu einem späteren Zeitpunkt genannt werden. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog