Ehrenamtscard im Weimarer Land in diesem Jahr frei Haus

Sebastian Schmidt vom Ehrenamtszentrum Weimarer Land (r.) überreicht die Ehrenamtscard an den langjährigen Ortschronisten von Berlstedt, Horst Hintze (86). Insgesamt wurden 30 Einzelpersonen oder Paare für ihr Engagement ausgezeichnet. Das passierte vor Ort, da die Ehrenamtsgala in Apolda durch die Pandemie in diesem Jahr ausfiel.

Eine Stunde kostenlos spielen auf der Kegelbahn Mellingen, freier Eintritt in das Kunsthaus Apolda Avantgarde und das Freilichtmuseum Hohenfelden, 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt in die Avenida-Therme Hohenfelden, gratis ins Schwanseebad sowie in alle Museen und Einrichtungen der Klassik-Stiftung Weimar: Das sind nur einige der Vergünstigungen, welche die Thüringer Ehrenamtscard ihren Inhabern für mindestens zwei Jahre bietet. 30 engagierte Einzelpersonen oder Paare aus dem Weimarer Land bekamen sie in den letzten drei Tagen überreicht.