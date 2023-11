Spaß am Laubhaufen hatten Till und Leonardo mit Christopher Jahn (von rechts).

Fleiß und Spaß beim Dorfputz in Willerstedt

Willerstedt. In Willerstedt riefen Ortschaftsbürgermeister und Ortschaftsrat am Wochenende zum Herbstputz auf.

Nachdem in Willerstedt seit den verheerenden Folgen des Down-Bursts viel Arbeit vonnöten war, um das Dorf wieder ansehnlich herzurichten, motivierten Ortschaftsbürgermeister Ronny Osius und der Ortschaftsrat die Dorfbewohner am zurückliegenden Wochenende dennoch zu einem gemeinschaftlichen Herbstputz. Neben Aktivitäten wie dem Verschneiden der Bäume und dem Laubharken wurden auch die ersten neuen Bäume gepflanzt, gespendet durch Anwohner Reinhard Schuchort. Am Abend richtete das Dorf eine Dankeschön-Feier aus, für alle helfenden Hände beim Dorfputz, aber auch während und nach dem Sturm im Sommer.

Von links: Reinhard Schuchort pflanzte mit Patrick und Lisa zwei von ihm gespendete Bäume. Foto: Ronny Osius