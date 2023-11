Der Gemeinderat der Ilmtal-Weinstraße tagt an diesem Montag.

Gemeinderat trifft sich in Liebstedt

Liebstedt.

An diesem Montag, dem 6. November, lädt die Gemeinde Ilmtal-Weinstraße zur Gemeinderatssitzung ab 18.30 Uhr in den Liebstedter Gemeindesaal ein.

Wie Bürgermeisterin Katrin Wörpel (parteilos) informierte, stehen ganze 26 Tagespunkte auf der Agenda. Dazu gehören unter anderem die Beschlussfassung zur Nachtragshaushaltssatzung einschließlich Nachtragshaushaltsplan. Darüber hinaus werden verschiedene Vergaben von Leistungen und Planungsleistungen, etwa zur Teichsanierung und Umfeldgestaltung in Liebstedt, zum Straßen- und Radwegbau in Niederroßla am Ilmschlösschenweg oder zum Umbau und der Modernisierung des Kromsdorfer Kulturhauses zur Beschlussfassung kommen.

Auch der Gestattungsvertrag für die Wege sowie der Nutzungsvertrag für die Kabeltrasse mit der Windpark Gebstedt GmbH Co. KG Husum gehört zu den Beschlussfassungen, die auf der Tagesordnung stehen. Zudem gibt es einige Bauanträge von Privatpersonen und Unternehmen zu besprechen.

Neben den Informationen der Bürgermeisterin aus den einzelnen Ortschaften wird es auch, wie gewohnt, die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger geben, ihre Anliegen in der Bürgerfragerunde loszuwerden.