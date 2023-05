Himmelfahrtsgottesdienst in Goldbach mit Männer-Band

Goldbach. Am kommenden Himmelfahrtstag findet in Goldbach ein großer Gottesdienst mit anschließendem Kaffeetrinken statt.

Zum zentralen Gottesdienst am Himmelfahrtstag, dem 18. Mai, lädt der Pfarrbereich Niederroßla-Liebstedt-Oßmannstedt wie auch schon in vergangenen Jahren in und um die kleine Dorfkirche nach Goldbach ein.

Coversongs und kirchliche Musik

Mit der Fragestellung „Weißt du, wo der Himmel ist? – Innen oder außen?“ wird zunächst der Gottesdienst unter der Leitung von Pfarrerin Christin Drexel mit gemeinsamen Beten, Singen und Nachdenken stattfinden. Musikalisch begleitet wird die Stunde durch die pfarrbereichseigene Männer-Band „Besser spät als nie“ mit modernen geistlichen Liedern zum Zuhören und Mitsingen. Die Kollekte an diesem Feiertag sei für die Arbeit in der eigenen Kirchengemeinde bestimmt, heißt es in in Ankündigung.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird zum Feiern und gemütlichen Beisammensein eingeladen. Die Männer-Band wird auch hierbei mit einer Mischung aus kirchlichen Titeln, bekannten Coversongs und sogar einigen Eigenkompositionen für gute Stimmung sorgen, erzählt Bandmitglied Andreas Schuchert. Für das leibliche Wohl in Form von Kaffee und Kuchen wird ebenfalls gesorgt sein, teilt die Kirchengemeinde mit.