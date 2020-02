Hubschrauber im Einsatz - In Hotel randaliert und geflüchtet - Diebin in Praxis gefilmt

Hubschrauber im Einsatz - In Hotel randaliert und geflüchtet - Diebin in Praxis gefilmt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Zu einem Arbeitsunfall kam es am 25. Februar gegen 23 Uhr im Gewerbegebiet Oberroßla. Ein Zeitarbeiter lief mit zwei leeren Lebensmittelboxen in seinen Händen den Treppenabstieg einer Maschine herunter. Dadurch konnte er sich nicht an den Handläufen festhalten. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Mitarbeiter zu Fall und rutschte mit dem Steiß die Stufen hinunter. Hierbei verletzte sich der Mitarbeiter so sehr, dass ein Rettungshubschrauber angefordert werden musste, um den Mitarbeiter ins Universitätsklinikum Jena zu verbringen.

In Hotel randaliert und dann geflüchtet

Im Zeitraum vom 21. bis 23. Februar mietete eine Person ein Doppelzimmer für zwei Personen in einem Hotel in der Erfurter Straße in Apolda. In der ersten Nacht wurde von dieser Person im Hotel eine Sachbeschädigung begangen, welche durch die Mitarbeiter des Hotels auch zur Anzeige gebracht wurde. Am 22. Februar stellte das Hotelpersonal fest, dass der Mann und dessen Begleitung ohne zu bezahlen Hals über Kopf abgereist sind. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Einmietbetrug erstattet.

Portmonee-Diebin in Arztpraxis gefilmt

Zu einer Unterschlagung kam es am 25. Februar in den frühen Nachmittagsstunden in einer Praxis am Paulinenpark in Apolda. Unbemerkt fiel einem 79-jährigen Patienten sein Portmonee aus der Gesäßtasche. Als er später den Verlust feststellte und in der Praxis danach suchte, fand er es nicht mehr. Durch eine Videoaufzeichnung im Wartebereich konnte festgestellt werden, dass eine 41-jährige Patientin das Portmonee aufhob und unbemerkt einsteckte. Die Beamten suchten die Patientin zu Hause auf, welche die Tat einräumte und das Portmonee wieder übergab.

