Keiner darf sich mit dem Virus infizieren

IDer Stress der letzten Tage ist Lars Fliege von der Agrargesellschaft Pfiffelbach deutlich ins Gesicht geschrieben. Seit vergangenem Montag jagt in seinem Büro ein Krisengespräch das nächste. Ähnlich geht es auch den Mitarbeitern, etwa jenen mit Kindern. So mussten kurzfristig Notbetreuungen organisiert werden, um Ausfälle in der Belegschaft zu vermeiden. Aus diesem Grund intervenierte Fliege auch bei den verschiedenen Ämtern, landwirtschaftliche Betriebe als kritische Infrastruktur einzuordnen, was nun auch geschah. Denn anders als im produzierenden Gewerbe kann in der Landwirtschaft nicht mal ebenso der Betrieb für ein paar Tage oder Wochen herunter gefahren werden. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Denn der Verantwortung von Fliege obliegen schließlich nicht nur die 85 Mitarbeiter, sondern rund 2500 Tiere in Pfiffelbach und Mattstedt. Zudem ist derzeit viel Arbeit auf den über 5000 Hektar zu bewirtschafteten Flächen zu erledigen. Die Äcker müssen für die Saison vorbereitet werden, und die Saat muss in den Boden. All das kann und darf nicht liegen bleiben. „Nach zwei schwierigen Jahren, sind wir froh, dass bis jetzt auf den Feldern alles optimal gelaufen ist“, sagt der Geschäftsführer im Gespräch mit unserer Zeitung. All das soll so bleiben, damit eben auch nach der Corona-Krise die Äcker bestellt sind und man nicht in eine dritte schwierige Saison schlittere.

Viel dramatischer stelle sich die Situation allerdings in den Ställen dar, wo es erhebliche Personalausfälle gebe. So stehen alleine am Standort Mattstedt 1500 Sauen. Erst im vergangenen Jahr war der neue Kuhstall in Pfiffelbach eröffnet worden. Darin befinden sich derzeit rund 1000 Milchkühe, die täglich versorgt werden müssen. Heißt: morgens und abends melken, zudem den Stall ausmisten und das Tierwohl im Auge behalten. „Wir haben an beiden Standorten trächtige Tiere, denen bei der Geburt geholfen werden muss. Auch Tiere denen es nicht gut geht, müssen ständig versorgt werden. Wir können da nicht einfach mal eine Woche nicht hinschauen“, erklärt Fliege. All das sind eingespielte Prozesse, die nicht unterbrochen werden können und dürfen. Dank verlängerter Arbeitszeiten und mit einem Team das zusammenhält, laufe im Moment alles noch nach Plan. Käme es aber zu weiteren Ausfällen oder müssten Mitarbeiter sogar in Quarantäne, stünde all das auf dem Spiel.

Deshalb hat man in der vergangenen Woche das gesamte Betriebsgelände abgeriegelt. Kein Fremder darf mehr auf den Hof, Mitarbeiter verbringen ihre Pausen getrennt, und auch der Hofladen hat besondere Maßnahmen ergriffen, um die Versorgung aufrecht zu erhalten. Vor allem die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln wie Kartoffeln will man so lange es geht, gewährleisten. Aus diesem Grund werden aktuell auch keine Waren mehr zurück genommen, um die Mitarbeiter und damit den Betrieb durch einschleppen des Virus nicht in Gefahr zu bringen.

Sollte der Ernstfall eintreten und sich jemand mit dem Corona-Virus infizieren, würde als erstes die Verwaltung geschlossen, damit diese Mitarbeiter für die Versorgung der Tiere zur Verfügung stehen. Über alles weitere möchte Fliege derzeit nicht wirklich nachdenken: „Ich kann ja nicht von einem Mitarbeiter verlangen, sollte er in Quarantäne geschickte werden, diese im Stall zu verbringen“, ist Fliege ein wenig ratlos, würde diese Situation tatsächlich eintreten.