Bernd Seifarth erwartet, dass die Apoldaer Stadtverwaltung mit ihren Bürgern so umgeht, wie es sich gehört. Und zwar auch beim Thema Mülltonnenstandplätze am Grönland.

Papier und Mülltonnen im Grönland sorgen für Ärger

Bernd Seifarth erwartet vom Ordnungsamt eine Entschuldigung. Mit dem, was Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand im Stadtrat „als ausdrückliche Entschuldigung“ vortrug, will er sich nicht zufrieden geben. Die Apoldaer könnten erwarten, dass sie durchs Ordnungsamt nicht nach Gutsherrenart behandelt werden, sondern auf Augenhöhe. Dazu gehöre es mindestens, dass auf Beschwerden zeitnah reagiert wird – und zwar auch, wenn es sich um einen kritischen Zeitgenossen wie ihn handele, so Seifarth.

Der Grund für die Verärgerung findet sich im Grönland. Seifarth und weitere Bewohner dort haben ihre Müll- und Papiertonnen seit Jahren auf dem Fußweg zu stehen. Weshalb das Amt ausgerechnet im Herbst 2019 daran Anstoß nahm, wusste im Rathaus auf Nachfrage niemand mehr, eine Routinekontrolle eben. Weil Müllbehälter im öffentlichen Verkehrsraum nicht dauerhaft stehen dürfen, wurden die Bürger darauf hingewiesen. Gleiches gilt für gelbe Säcke und Papiertonnen, die maximal einen Tag vor Leerung raus dürfen. Auch Seifarth schrieb an die Stadt, um anhand seiner Grundstücks- und Gebäudesituation zu erklären, dass ein Abstellen der Tonnen auf dem Grundstück oder im Keller unmöglich sei. Zugleich verwies er auf Mängel im Grönland, für deren Behebung die Verwaltung zuständig sei – etwa lose Gehwegplatten und schlechte Beleuchtung. All das geschah Ende September. Anfang Februar wandte sich Seifarth ans Stadtoberhaupt, weil nach vier Monaten weder ein Vorschlag zur Lösung der Müllbehälter-Problematik vorlag noch zur Verbesserung des Fußweges und bei den Lampen was geäußert wurde. Das sei ignorant und zeuge nicht davon, dass berechtigte Anliegen und relevante Hinweise ernst genommen werden, so Seifarth. Die Verwaltung sei Dienstleister der Bürger. Sie werde aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Im Zuge der Kontrolle durchs Ordnungsamt im Spätsommer 2019 wurden zirka 20 Tonnen festgestellt, sagt Eisenbrand. Ein Teil sei von den Bürgern weggeräumt worden, andere hätten nicht reagiert. Zudem sei das Amt mit individuellen Schilderungen konfrontiert worden, in denen dargelegt wurde, aus welchen Gründen die Tonnen eben nicht auf privatem Grund stehen könnten. Skizzen, Fotos und Einschätzungen seien ausgetauscht worden. Eisenbrand stell dazu fest: „Letztendlich musste eingeschätzt werden, dass man bei mehreren Grundstücken durchaus Ausnahmen von dem grundsätzlichen Verbot schaffen sollte.“ Bequemlichkeit oder Nachlässigkeit könnten aber keine Argumente sein. Unabhängig davon sei die Stadt aber zu dem Schluss gekommen, dass – sofern ein dauerhaftes Abstellen von Tonnen im öffentlichen Raum erlaubt werden soll – zwingend eine grundsätzliche Klärung herbeizuführen sei. Deshalb soll nun im Zuge von Einzelfallprüfungen abgewogen werden, ob Sondernutzungserlaubnisse erteilt oder Gestattungsverträge geschlossen werden. Auch die Frage nach den Gebühren sei zu klären. Bis Ende Juni soll eine Entscheidung herbeigeführt werden, so der Bürgermeister. Der Verwaltung sei an einer einvernehmlichen und dauerhaften Lösung gelegen. Daher prüfe man dort auch die Einrichtung von gemeinsam Mülltonnenstandplätzen.