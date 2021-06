Aaron Rogge ist evangelischer Pfarrer in Apolda.

Fühlen Sie sich durch das letzte Jahr auch so ein bisschen durchgekaut und erschöpft? Ich jedenfalls schon. Die Kräfte sind aufgebraucht. Der Geduldsfaden ist dünn geworden. Wie gut ist es da, dass nach und nach Treffen und öffentliche Veranstaltungen wieder möglich sind.

Zugleich merke ich, dass es fast ungewohnt ist, sich wieder mit Freunden zu treffen. Es ist so ungewohnt, dass ich mich trotz aller Freude unvorbereitet fühle. Ich könnte sagen, ich fühle mich wie ausgespuckt.

Wenn einer weiß, wie es sich anfühlt, wortwörtlich ausgespuckt zu sein, dann ist das Jona. Es gibt nicht viele, die das von sich sagen können. Aber Jona ist einer, der das sagen kann. Jona, der in Seenot geriet und verschlungen wurde. Im Bauch des Walfisches vergeht eine gefühlte Ewigkeit. Abgeschnitten von der Außenwelt, frischer Luft und Licht verliert Jona sein Gefühl für die Zeit. Drei Tage vergingen so, bis Jona mehr oder weniger wohlbehalten von seinem Retter ausgespuckt wurde.

Ich glaube, drei Tage in absoluter Finsternis und Fischgeruch gehen an niemandem spurlos vorbei, so wie das letzte Jahr auch nicht spurlos an uns vorbei ging.

Von der folgenden Szene mit Jona bin ich besonders fasziniert. In seiner Zeit der Isolation fand Jona den Mut, die Aufgabe zu lösen, die er zuvor für unlösbar hielt. Angedaut und ausgespuckt steht dieser Mann da und geht doch frisch ans Werk. Welchen Mut müssen wir dann erst haben, wenn wir ein ganzes Jahr hinter uns haben?

Nichts sollte uns unmöglich erscheinen. Klimawandel, soziale Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung, all die großen Themen, die uns viel Respekt eingeflößt haben. Vielleicht ist genau jetzt die Zeit, sie unerschrocken anzugehen.

Gerade weil wir uns so fühlen, wie ausgespuckt.