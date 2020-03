Zutritt zum Landratsamt in Apolda wird rigoros eingeschränkt

Die Kreisverwaltung hat den Zugang zum Gebäude in der Bahnhofstraße weiter reguliert. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Seit gestern nämlich kontrollieren kontrollieren eigens dafür abgestellte Mitarbeiter den Zugang am Haupteingang – alle anderen sind eh geschlossen. Wer vorher telefonisch beim betreffenden Amt einen Termin vereinbart hat, muss an der Pforte den Sachbearbeiter nennen, der dann angerufen wird und von dem der Bürger dann ins Gebäude geholt und nachher auch wieder hinaus eskortiert wird. Auch diese Vorsichtsmaßnahme soll die Ausbreitung des Corona-Virus hemmen und in diesem Fall besonders auch die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter der Kreisverwaltung aufrechterhalten helfen, heißt es.