Zwei Unfälle kurz hintereinander auf der A4 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bucha/ Magdala. Ein Unfall zwischen Bucha und Magdala hatte noch einen zweiten Unfall zur Folge.

Am Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr, kam es auf der Autobahn 4 in Richtung Frankfurt kurz hintereinander zu zwei Unfällen. Zunächst waren zwischen den Anschlussstellen Bucha und Magdala ein Pkw und ein Kleintransporter beteiligt. Die beiden Fahrzeuge blieben nach der Kollision auf dem linken Fahrstreifen stehen, heißt es in der Meldung der Autobahnpolizei.

Ein folgender Audi sah die Unfallstelle auf dem linken Fahrstreifen recht spät. Als er dabei auf den mittleren Fahrstreifen ausweichen wollte, übersah der Pkw-Fahrer einen Sattelzug und stieß mit ihm seitlich zusammen, heißt es weiter. Bei dem zweiten Unfall entstand ausschließlich Sachschaden, der von der Polizei auf rund 3000 Euro beziffert wird. Bei dem ersten Unfall sollen bisherigen Erkenntnissen zufolge drei Personen verletzt worden sein. Der Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle gerufen. Für dessen Einsatz sei die Autobahn Richtung Frankfurt voll gesperrt worden.

In den frühen Morgenstunden war in die andere Richtung bereits ein Kleintransporter verunfallt.

