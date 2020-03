Arnstädter flüchten sich in ihre Keller

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Margarethe Behr, die Frau des damaligen Marienstiftdirektors, führte in jener Zeit emsig Tagebuch. Ihr Sohn Friedemann Behr gab Auszüge zur Veröffentlichung frei, die ein Stück Zeitgeschichte widerspiegeln.

1. April, Ostern: Die amerikanischen Panzerspitzen sollen schon die Werra erreicht haben, also schon sehr nahe. Trotzdem müssen alle Schulkinder als Hitlerjungen, die Partei und ihre Gliederungen zur Großkundgebung auf den Walpurgisfriedhof. In einer fanatischen Rede fordert der Kreisleiter der Partei die nicht wehrfähige Bevölkerung dazu auf, künftige amerikanische Besatzer hinterrücks zu töten oder zu vergiften. Laut Stadtgerücht hat der Kreisleiter Mütze hinterher einen Panzerspähwagen bestiegen und sich durch Flucht in Sicherheit gebracht. Fortan wurde er nicht mehr gesehen.

3. April, Dienstag nach Ostern: Die letzten Geschütze werden nachts zurückgebracht. Die Partei hat den Befehl gegeben, alle Unterlagen zu verbrennen. Es gibt wieder Brot, der Andrang sehr groß, als wir an der Reihe waren, schon ausverkauft. Auch vor dem Milchgeschäft lange Schlangen. Der Rüstungsbetrieb Polte stellt die Produktion ein, alle nach Hause geschickt, aber da keine Züge mehr fahren, müssen sie zu Fuß nach Hause, bis Geschwenda usf. Die Amerikaner sollen von Oberhof aus schon auf der Straße nach Arnstadt sein. Laut Bürgermeister soll Arnstadt eine freie Stadt sein, wird also nicht verteidigt, kampflos übergeben.

4. April: Friedemann mit Freunden in der Malzfabrik, wo ein großes Versorgungslager für die Kriegsmarine für die Bevölkerung freigegeben wurde. Niemand ahnte bisher, welche unvorstellbaren Mengen an hochwertigen Lebens- und Genussmitteln auf vier Etagen lagerten. Die ganze Stadt war dort zugegen, ab dem Morgengrauen spielten sich wüste Szenen ab. Die Säcke platzten, die Leute waren braun vom ausgetretenen Kakao oder trugen Speckseiten auf der Schulter. Friedemann erbeutete einen Karton mit fertigen Graupensuppen und einen mit Hagebuttenmus. Anderes, Wertvolleres, wurde ihm unterwegs von den Großen wieder abgenommen. Schwere Detonationen, im Jonastal wird gesprengt.

5. April: Ohne Licht, ohne Radio, ohne Zeitung und in Gefahr, das Wasser zu verlieren. Arnstadt wird Tag und Nacht beschossen. Deswegen leben wir jetzt im Keller. Als wir uns früh halb fünf in die Wohnung wagten, erfuhren wir von schweren Schäden im Stadtzentrum, Volltreffer in die Marktapotheke. Sie brennt wie auch Maempels Kohlenlager auf dem Ried. Schwere Schäden am Gemeindehaus auf dem Pfarrhof, und wieder irgendwo schwere Einschläge, also wieder in den Keller, wo wir frühstückten. Da der Strom fehlt, gibt es auch keine Sirenen mehr, die warnen. 9. April: Arnstadt soll nun doch verteidigt werden. Statt Oberbürgermeister jetzt Kampfkommandant, ein junger Offizier. Sieben kampfbereite, deutsche Soldaten besetzen unser Haus, das letzte am Stadtrand, Richtung Plaue. Von hier aus wollen sie den Feind, der von Siegelbach kommt, aufhalten. Unser Haus und Gelände wird zum Kampfgebiet erklärt und wir müssen weg. Im völlig überfüllten Marienstift können wir unterkommen, nachts auf Liegestühlen, natürlich im Keller. Aber um die ständigen Tiefflieger kümmert sich niemand mehr, denn es gibt in manchen Geschäften wieder Brot und Fleisch, dazu Spinnstoffe, ein Wehrmachtsstofflager im Theater wird geplündert.