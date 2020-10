Arnstädter Schlossmuseum mit dem Smartphone erleben

Antonia Pfaff testet zusammen mit Evamaria Korn die dänische Museums-App Useeum, in der das Arnstädter Schlossmuseum als erstes in Deutschland mit einem Audioguide vertreten ist. Im Bild ist der große Festsaal.

Arnstadt. Als erstes Museum in Deutschland ist es in der dänischen App Useeum mit einem Audioguide vertreten

Es ist ein Novum in Deutschland und ein Meilenstein für das Arnstädter Schlossmuseum. Als erstes bundesweites Museum ist es in der App Useeum mit einem Audioguide vertreten. Die Freude bei Direktorin Antje Vanhoefen und ihrem Team ist groß. Für die in Dänemark entwickelte App ist das Schlossmuseum das Pilotprojekt auf dem deutschen Markt.