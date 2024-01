Arnstadt. Mit einem Campingkocher und angeschlossener Gasflasche wollte sich ein Mann in Arnstadt Essen zubereiten. Es kam zu einem Feuer. Die Gasflasche explodierte.

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Rankestraße in Arnstadt (Ilm-Kreis) ist ein Schaden von geschätzt 80.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.