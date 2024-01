Arnstadt. Auf einem Platz in Arnstadt ist jetzt der Bauhof aktiv geworden, um ein langjähriges Ärgernis zu beseitigen.

Während der Regen in anderen Orten zu Hochwasser führt, bildete sich auf den Fußwegen quer über den Friedrich-Ebert-Platz in Arnstadt nach Niederschlägen immer eine Seen-Landschaft. Innerhalb von ein paar Tagen haben jetzt am Anfang des neuen Jahres Mitarbeiter vom Bauhof die alte, undurchlässige Erde abgetragen und durch lockeres Granulat ersetzt. Ein langjähriges Ärgernis ist damit beseitigt worden, was sicherlich nicht nur die Anwohner freut.