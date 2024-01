Ilmenau. Mathias Steitz aus Möhrenbach tritt für die Union bei der Wahl um den Posten des Oberbürgermeisters an.

Die CDU in Ilmenau hat am Samstag mit dem 32-jährigen Mathias Steitz ihren Kandidaten für die Wahl des Oberbürgermeisters nominiert. Bei der Wahlversammlung setzte sich der Möhrenbacher Ortsteilbürgermeister mit 42 von 65 Stimmen gegen Ines Hähnlein-Wolf aus Stützerbach durch. Steitz ist gelernter Betriebswirt und arbeitet derzeit als Assistent der Geschäftsleitung einer Ilmenauer Firma im Dienstleistungsbereich. Seine Mitbewerberin ist im Ilmenauer CDU-Stadtverband engagiert und in der Bereichsleitung Pflege bei der Volkssolidarität Südthüringen tätig. Sie erhielt 23 Stimmen.