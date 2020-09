Blumen mahnen zum Weltfriedenstag am Rufer in Arnstadt

Am Dienstagnachmittag hatte der Stadtverband Die Linke Arnstadt zur Gedenkveranstaltung aus Anlass des Weltfriedenstages am „Rufer“ auf dem alten Friedhof in der Kreisstadt eingeladen. Thomas Schneider (Die Linke) machte in seiner Rede deutlich, wie wichtig doch der Frieden in der Welt sei. Er könne nicht verstehen, dass jetzt die Türkei wieder gegen Griechenland mit den Säbeln rasseln will. Als 1990 der „Kalte Krieg“ vorbei war, dachte Schneider, dass jetzt Frieden in Europa herrscht. Aber er sieht sich getäuscht, zumal Deutschland auf Platz 1 liege beim Waffenexport für Handfeuerwaffen. Anschließend legten Thomas Schneider und Melanie Tippel, Vorsitzende Stadtverband Die Linke, Blumen am Rufer nieder.