Buch über Vereinigung von Bundeswehr und NVA

Alkersleben. Seine Bücher stehen in nationalen und internationalen Bibliotheken, nun ist sein fünftes erschienen, es heißt „Bundeswehr beeindruckt Deuschlands Osten – Ein Journalist erlebt die Einheit“. Die Rede ist von Peter Heinze, der seit einigen Jahren in Alkersleben wohnt.

Heinze, 1941 in Arnstadt geboren, begibt sich darin auf Spurensuche in die Wendezeit. Mit dem Ende der DDR und Deutschlands Wiedervereinigung vor drei Jahrzehnten hörte auch die Nationale Volksarmee auf, eine Streitmacht zu sein. Ein Teil ihrer Soldaten diente nun unter der Fahne des einstigen Gegners. Auf dem „Rückzug“ vom Kalten Krieg zwischen Ost und West meisterte die Bundeswehr diese menschliche und militärische Mission mit Bravour: Die Armee der Einheit wurde zur Armee aller Deutschen. „Nie zuvor hat Militär friedlich so viel erreicht“, so Heinzes Fazit nach über zwei Jahren Arbeit an dem Buch.

Das Beitrittsgebiet bekam Pilotcharakter für die neue Heeresstruktur. Eine kleinere Luftwaffe sicherte den Luftraum mit einer Art Luftpolizei und Flugabwehr. Trotz Schlankheitskur ging der Kurswechsel für die deutsche Seenation mit dem Welthandel in Richtung „unbegrenzter Horizont“. In der Bundeswehr wurden Visionen von Scharnhorst, dessen Grabmal auf dem Berliner Invalidenfriedhof wieder in altem Glanz erstrahlt, Realität: Armee als lebendiger Teil eines Staates, Soldatendienst ein Ehrendienst. In dem Buch finden sich auch Kapitel mit regionalem Bezug, beispielsweise dem Standort in Erfurt.

Peter Heinze widmete sich seit dem Tag der Deutschen Einheit besonders der Bundeswehr im Beitrittsgebiet. Mit dem Ende des Kalten Krieges verfolgte der ostdeutsche Journalist den Abzug russischer Truppen als größte Militärbewegung im Nachkriegseuropa und die internationale Abrüstung unter der Devise „Vertrauen gegen Vertrauen“. Der jetzt vorliegende Band versammelt seine Erfahrungen und Erkenntnisse der letzten 30 Jahre und bietet so einen fundierten aber auch persönlichen Überblick über die Wiedervereinigung der deutschen Armee, die – anders alsScharnhorst- beispielsweise in der Wirtschaft – eher geräuschlos über die Bühne ging.

Peter Heinze, „Bundeswehr beeindruckt Deutschlands Osten“, ISBN 978-3-8288-4410-0, 68 Euro