Das ist los im Ilm-Kreis

Al Holliday & The East Side Rhythm Band treten am Freitagabend im Prinzenhofkeller auf.

Hier folgen einige Veranstaltungstipps und Hinweise:

Konzert im Prinzenhofkeller

Al Holliday & The East Side Rhythm Band treten am Freitag, dem 9. Dezember, ab 20 Uhr im Prinzenhofkeller in Arnstadt auf. Der Stadtkern-Verein verspricht „brillante Soul-Musik von den Ufern des Mississippi“. Tickets gibt es in der Kulisse und in der Touristinformation am Markt.

Wertstoffhof schließt früher

Der Wertstoffhof auf dem Gelände der Ilmenauer Umweltdienst GmbH in der Ratsteichstraße 2 in Ilmenau schließt am Freitag, dem 9. Dezember, bereits um 14 Uhr. Der Abfallwirtschaftsbetrieb gibt betriebliche Gründe an.

Gottesdienst vor dem Bahnhof

Einen besonderen ökumenischen Adventsgottesdienst wird es am Sonntag, dem 11. Dezember, vor dem Hauptbahnhof in Arnstadt geben. Beginn ist um 15 Uhr. Verantwortet wird dieser Gottesdienst mit dem Thema „Ankunft um 3“, passender Musik und mehr von der katholischen, der evangelischen und der Connect Kirche Arnstadt. Heißer Punsch und Plätzchen dürfen gerne mitgebracht werden. Eine Kollekte wird für die Bahnhofsmission gesammelt.

Vollsperrung in Unterpörlitz

Für die Dauer des Weihnachtsmarkts in Unterpörlitz ist am 17. Dezember das Ortszentrum für den Verkehr gesperrt. Betroffen ist der Bereich Lindenplatz, ein Teil der Kirchgasse sowie der Dorfstraße. Die Ahornallee und die Dorfstraße sind in Richtung Lindenplatz als Sackgasse bis zum Veranstaltungsort befahrbar. Der Verkehr aus der Schulstraße kann an diesem Tag nur nach links über die Dorfstraße abfließen.

Möhrenbacher Mühlenweihnacht

Zu einer besonderen Veranstaltung wird am Samstag, dem 10. Dezember, nach Möhrenbach eingeladen. Ab 14 Uhr wird auf dem Gelände der Mühle die 5. Möhrenbacher Mühlenweihnacht gefeiert. An liebevoll dekorierten Ständen gibt es schöne Geschenkideen. Auch kulturelle Auftritte sind geplant.

Verkehrsgespräch in der Alten Försterei

Zu einen Verkehrsgespräch sind Interessierte am Montag, dem 12. Dezember, ab 14 Uhr in das Mehrgenerationshaus „Altere Försterei“ in Ilmenau eingeladen. Unter anderem geht es um Änderungen rund ums Autofahren im neuen Jahr.