Arnstadt Das Fahrrad war in einem Schuppen abgestellt, die Polizei sucht Zeugen.

Diebe stehlen in Arnstadt ein Mountainbike

Diebe haben in Arnstadt ein Mountainbike der Marke Cube gestohlen, teilt die Polizei mit. Der Wert des Rades betrage 900 Euro, es war in einem Fahrradschuppen Am Anger abgestellt. Nach Angaben des 50-jährigen Geschädigten war der Fahrradschuppen vermutlich nicht verschlossen gewesen und das Rad nicht mittels Schloss gesichert.

Der Tatzeitraum lag zwischen 22. und 30. Dezember 2020. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise zum Sachverhalt unter der Telefonnummer: 03677/60 10 entgegen und bei Nennung der Bezugsnummer 0305354/2020.