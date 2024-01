Engpass bei Chipkarte

Ilm-Kreis Das Deutschlandticket wird nicht mehr in Papierform von den Verkehrsbetrieben herausgegeben. Das führte zu einem Engpass von Chipkarten beim IOV.

Das Deutschland-Ticket für den öffentlichen Personennahverkehr zu einem monatlichen Preis von 49 Euro gab es im Abonnement nur bis Ende des Jahres in Papierform. Der Weg für alle, die kein Handy haben oder nutzen wollen, führt jetzt über eine Chipkarte. Die kann man auch bei der kommunalen Omnibusverkehr GmbH Ilmenau (IOV) in den Servicecentern Arnstadt und Ilmenau beantragen. Allerdings gab es Lieferschwierigkeiten, so dass bisher nicht alle Anfragen der Kunden befriedigt werden konnten, bestätigte auf Nachfrage Mitarbeiterin Christina Hoffmann. Inzwischen habe man aber wieder eine neue Charge Chipkarten bekommen, um sie zu bedrucken und für den Kunden bereitzustellen. Bisher nutzen für den Januar über den IOV 5000 Kunden das Deutschlandticket. Es könne aber auch bei anderen regionalen Verkehrsbetrieben bestellt werden.

Das Deutschland-Ticket ist ein bundesweites Angebot für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs. Es gilt bei Bestellung zunächst für einen Monat. Danach verlängert sich das Abonnement automatisch um jeweils einen weiteren Monat, bis zum Zeitpunkt der Kündigung.