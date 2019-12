Arnstadt. Nach einer Andacht wird das Licht an interessierte Kinder und Erwachsene verteilt.

Friedenslicht kommt in die Arnstädter Bachkirche

Unter dem Motto „Mut zum Frieden“ steht die diesjährige Aktion Friedenslicht aus Bethlehem. Pfadfinder, die sich für eine tolerante und friedvolle Gesellschaft einsetzen, machen sich gemeinsam mit vielen Menschen verschiedener Nationen auf den Weg, um das Friedenslicht aus Bethlehem nach Deutschland zu holen und es dann in die Häuser weiterzuverteilen. „Dabei überwindet es einen mehr als 3000 Kilometer langen Weg über viele Mauern und Grenzen. Es verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Am Freitag, dem 20. Dezember, kommt das Friedenslicht nach Arnstadt. Um 12 Uhr wird es in der Bachkirche ankommen. Nach einer Andacht kann es mit nach Hause genommen werden, um es über Weihnachten strahlen und leuchten zu lassen, so informierte Pfarrer Michael Damm. Er bittet darum, Laternen oder Ähnliches mitzubringen.