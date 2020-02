Goldschmiede-Lehrlinge bangen um ihre Zukunft

Leicht fällt es Paula Lehmann nicht, im voll besetzten Ratssaal zum Mikrofon zu greifen. „Ich hab’ ein bisschen Lampenfieber“, gibt die Berufsschülerin zu. Doch spricht sie vor den Mitgliedern des Stadtrats nicht nur für sich, sondern für etliche Auszubildende, die im Hotel Anders eine Heimat auf Zeit gefunden haben.

Im Herbst 2015 wurde das ehemalige Hotel als Wohnheim wiederbelebt. Das Internat, das sich direkt neben der Berufsschule in der Karl-Liebknecht-Straße befindet, wurde als Flüchtlingsunterkunft benötigt. Der damalige Umzug machte sich insbesondere in den Goldschmiedeklassen bemerkbar: Die Zahl der Berufsschüler sank drastisch, denn vom Hotel Anders zur Berufsschule läuft man nicht mal eben. Zwei Bustickets täglich zu bezahlen, wenn man nur 220 Euro Lehrgeld kriegt, ist nicht jedem der jungen Leute möglich.

Die angehenden Goldschmiede sind mit der Ausbildung rundum zufrieden. In dieser Woche erhielten sie aber eine Nachricht, die sie fassungslos machte: Ende Juli müssen sie das Wohnheim verlassen. Sie könnten im Internat in Ilmenau Quartier nehmen, so die erste Auskunft.

Am Wochenende schließt das Internat

„Das übersteigt aber unsere finanziellen Möglichkeiten“, schildert Paula Lehmann im Stadtrat. 220 Euro Lehrgeld. 50 Euro Zimmermiete pro Woche. Tägliche Fahrtkosten von Ilmenau nach Arnstadt und zurück. Und am Wochenende müssen die jungen Leute nach Hause fahren, weil das Internat geschlossen wird. Minderjährige dürfen dort nicht unbeaufsichtigt bleiben.

„Das können wir nicht aus eigener Tasche bezahlen“, betont die Berufsschülerin. Sie appelliert an den Stadtrat, sich für die Berufsschüler einzusetzen. Nicht nur die Goldschmiede sind betroffen, sondern auch Lehrlinge, die am Erfurter Kreuz beschäftigt sind. „Wir wissen, dass Sie eigentlich nicht zuständig sind. Aber es geht hier um einen Bildungsstandort“, so Paulas Appell.

Bürgermeister bisher nicht informiert

Der Reaktion von Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) ist zu entnehmen, dass er von der Wohnheimschließung noch gar nichts gehört hatte. „Ich muss mich erst einmal erkundigen, werde mich für die Sache aber stark machen“, gibt er den jungen Frauen mit auf den Weg.

Landrätin Petra Enders (Linke) bestätigt am Freitag, dass der Mietvertrag im Hotel Anders Ende Oktober auslaufe. Der Ilm-Kreis sehe es als freiwillige Aufgabe an, Lehrlinge ausbildungsortsnah unterzubringen. Daher habe der Kreis auch das Hotel Anders angemietet, betrieben werde das Wohnheim vom Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD).

Landkreis sucht andere Quartiere

Dass die Auszubildenden ab Sommer zwischen Ilmenau und Arnstadt pendeln müssen, stehe aber noch gar nicht fest, betonte Enders. Derzeit gebe es Gespräche mit dem CJD und der Wohnungsbaugesellschaft. Ziel sei es, alternative Wohnmöglichkeiten für die Jugendlichen zu finden. Die Gespräche würden ab Mitte Februar fortgesetzt. „Wir nehmen diese freiwillige Aufgabe sehr ernst und werden die jungen Menschen bestmöglich unterstützten, ihre Ausbildung und den Start ins Berufsleben zu meistern“, betont Enders.

„Wir hoffen, dass aus diesen Plänen auch etwas wird“, sagt Paula Lehmann. Denn aus Gesprächen mit anderen Lehrlingen weiß sie, dass der eine oder andere durchaus erwägt, die Ausbildung an einem anderen Standort in Deutschland fortzusetzen. Sänke die Auszubildendenzahl der Goldschmiede aber noch mehr, könnte dies dazu führen, dass dieser Berufsschulzweig gänzlich eingestellt wird. Dann würde eine jahrzehntelange Tradition abbrechen. Einen ersten Einschnitt gab es schon 2012, als die Vollzeitausbildung zum Goldschmied eingestellt wurde. Seither lernen in der Berufsschule nur noch Goldschmiede, die in einem Handwerksunternehmen ausgebildet werden und hier lediglich die Theorie vermittelt bekommen.