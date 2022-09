In Arnstadt hat es am Sonntag (11.09.2022) einen großflächigen Stromausfall gegeben.

Großflächiger Stromausfall in Arnstadt: Das war der Grund

In Arnstadt ist es am Sonntag zu einem Stromausfall gekommen. Auf Facebook reagierten die Menschen höchst unterschiedlich.

Am Sonntagmorgen ist es in Arnstadt zu einem großflächigen Stromausfall gekommen. Nach Angaben der Stadt auf Facebook hatten weite Teile der Stadt für Stunden keinen Strom.

Techniker arbeiteten mit Hochdruck daran, den Fehler zu finden und zu beheben, um alle Haushalte wieder mit Strom zu versorgen, hieß es weiter.

Das war der Grund

Am Sonntagnachmittag gelang es den Stadtwerken dann, über einen Ringschluss das kaputte Mittelspannungskabel zu überbrücken. "Es war ein altes Kabel. Das ist einfach in der Erde kaputt gegangen. Das kommt sehr selten vor", erklärt Nicole Preiß, Geschäftsführerin Stadtwerke Arnstadt Netz- und Verwaltungs-GmbH. In den nächsten Tagen wird das alte Kabel dann freigelegt und ausgetauscht.

Die Menschen sollten Ruhe bewahren und von Anrufen bei den Stadtwerken absehen. Auch der Bade- und Saunabetrieb im städtischen Schwimmbad musste eingestellt werden.

Reaktionen auf Facebook

Der Facebook-Post hatte innerhalb kurzer Zeit Dutzende Kommentare von Betroffenen. Während es einige Nutzer mit Humor nahmen ("Nimm's als Übung für den kommenden Winter."), wiesen andere darauf hin, wie viele Menschen dringend auf Strom angewiesen sind. Ein Facebook-Nutzer kommentierte beispielsweise, dass er wegen einer Corona-Erkrankung dringend seinen Wasserkocher benötige, um sich Tee zuzubereiten.

Ein Nutzer kommentierte: "Hoffentlich sind eure Akkus bald leer, damit das Geheule hier aufhört."

