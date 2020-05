Ralf Ehrlich, Redakteur in lmenau

Guten Morgen Ilm-Kreis: Mehr Zeit in der Natur

Abseits von Mundschutz und Abstandsregeln hat sich in den vergangenen Wochen mehr im Verhalten verändert.

Mir ist aufgefallen, dass ich mehr telefoniere als sonst. Menschen, die man länger nicht gesehen hat oder gerade nicht treffen kann, verabreden sich jetzt öfter am Telefon. Der Wunsch, zu wissen, wie es dem Bekannten geht, ist sicher eine Motivation. Etwas mehr Zeit zu haben, spielt auch eine Rolle.

Mangels Alternativen sind auch mehr Menschen in der Natur unterwegs. An den sonnigen Wochenenden im April und Mai war beispielsweise auf den Ilmenauer Hausbergen so viel los wie lange nicht mehr. Treffen im Freundeskreis finden öfter als früher im Freien statt.

Auch der Garten hinter dem Haus oder der Kleingarten sind beliebte Rückzugsorte und Treffpunkte. Dass die Nachfrage nach Kleingärten enorm zugenommen hat, beobachtet auch der Kreisverband der Kleingärtner Arnstadt-Ilmenau. Der Leerstand in den 85 Anlagen im Ilm-Kreis schwindet zusehens.

Dass der Urlaub 2020 wahrscheinlich öfter im eigenen Land verbracht wird, wäre auch ein Effekt der Coronakrise. Ich finde, das ist ein guter Vorsatz, nicht nur für das laufende Jahr.

Und ich bedauere es ebenfalls nicht, mehr Zeit in der Natur zu verbringen und mehr Zeit für andere zu haben.