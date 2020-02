Jetzt wird über Arnstadt im Theater getratscht

Als 2019 die Proben beim neugegründeten Arnstädter Mundarttheater angelaufen waren, glaubte keiner der Darsteller dass das Stück ein Erfolg wird. Die Geschichten von Arnstädter Bürgern, die nach alter Mundart plappern hat Axel Kohl umgeschrieben und in ein Theaterstück umgesetzt.

Die erste Aufführung gab es in der Goldenen Henne und sie war ein riesiger Erfolg. Nun wollen die Darsteller Axel Kohl, Peter Schaaf, Thomas Müller, Holger Sommer, Berit Noack und Carmen Hoyer sowie Souffleuse Martina Baumann das Stück „Eucheen un Drude un ä schdegschn Arnscht“ noch einmal im Theater Arnstadt spielen.

Beim Mundartheater spielen auch Berit Noack (links) und Carmen Hoyer mit. Foto: Hans-Peter Stadermann

Auch Arnstadts Theaterintendant Oliver Meier war schnell zu überzeugen. Es wurde das Bühnenbild verbessert und am Montagabend die erste Durchlaufprobe organisiert.

„Was haben wir jetzt für einen Platz auf der Bühne“, schwärmt Axel Kohl. Und dann verschwindet er hinter dem Vorhang, der sich kurze Zeit später hebt. Und schon zeigen sich die ersten Darsteller mit einer Flasche Bier in der Hand und labern über’n Gartenzaun. Auch die beiden Frauen müssen erst mal einen „Kurzen“ verköstigen, bevor sie zum Einkaufen in die Kaufhalle gehen. Wenig später kommt ein Urlauber des Weges. Und er wandelt nicht auf den Spuren von Bach. Er fragte ganz verdutzt: „Bitte, wo geht es denn hier zur Alteburg?“. Die drei Herren hinterm Gartenzaun wussten es genau – ober eben fast genau – oder eben gar nicht. Eucheen und seine zwei Freunde Bruno und Georsch haben dem Wanderfreund ganz unterschiedliche Wegbeschreibungen unterbreitet, die den Fremden nur weiter verwirren. Und so geistert er mehrfach durch das Arnstädter Theater. Nach den Strapazen brauchen die drei Kumpels erst mal eine Pause – und der Vorhang geht zu.

Wie es in dem Stück weitergeht kann man sehen und hören, wenn sich am 15. März um 16 Uhr der Vorhang im Arnstädter Theater hebt. Und die Karten dazu gibt es in der Touristinformation oder im Theater Arnstadt.

Derzeit arbeitet Axel Kohl schon am zweiten Mundart-Stück. Dies soll dann auch wieder im Theater Arnstadt aufgeführt werden.