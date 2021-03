Klinikstandort Arnstadt erneut zertifiziert

Arnstadt. Die stationäre Fußbehandlungseinrichtung in den Ilm-Kreis-Kliniken kann zum sechsten Mal überzeugen.

Gute und vor allem erfolgreiche Nachrichten verkünden die Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Arnstadt: Die stationäre Fußbehandlungseinrichtung ist zum sechsten Mal von der Deutschen Diabetesgesellschaft zertifiziert.

„Wir sind stolz, seit nunmehr 18 Jahren dieses Prädikat tragen zu dürfen“, sagt Sabine Römer, Fachärztin für Innere Medizin und Diabetologie. Diabetes sei die Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland. Weil die Krankheit unter anderem die Nerven und die Blutgefäße in Mitleidenschaft zieht, hätten die Patienten ein erhöhtes Risiko für Folgeerkrankungen, wie das diabetische Fußsyndrom.

Fehlende Schutzfunktionen und Empfindungsstörungen können dazu führen, dass sich Wunden am Fuß verschlechtern und im schlimmsten Fall eine (Teil-)Amputation unumgänglich machen. „Ein wesentlicher Aspekt für die erfolgreiche Behandlung des ‚diabetischen Fußsyndroms ist die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachbereichen, wie Gefäßchirurgie und Orthopädie“, erklärt die Medizinerin dazu.

Die meisten Behandlungsmöglichkeiten sind vor Ort umsetzbar

Die Ilm-Kreis-Kliniken am Standort Arnstadt seien eine der wenigen Einrichtungen in Thüringen, die sowohl in fachlicher Expertise als auch im Zusammenspiel der notwendigen Fachbereiche für die Zertifizierung zum wiederholten Mal überzeugen konnten. „Das Besondere in unserer Klinik ist, dass wir die meisten Behandlungsmöglichkeiten vor Ort umsetzen können, aber auch eng mit ambulanten Versorgern zusammenarbeiten und somit eine nachhaltige Behandlung des Patienten gewährleisten“, ergänzt die Expertin für Diabetologie.

Doch die Expertise der Spezialisten allein reiche für die optimale Versorgung von Diabetes-Patienten nicht aus. „Die Betroffenen selbst müssen mit uns an einem Strang ziehen und können mit eigenverantwortlichem Handeln die Behandlung unterstützen, etwa indem sie nicht rauchen, das richtige Schuhwerk tragen und die regelmäßigen Kontrolltermine wahrnehmen“, erläutert Sabine Römer.