Ilm-Kreis. Vereine sorgten in Ichtershausen und Arnstadt für buntes Markttreiben und musikalische Unterhaltung in der Adventszeit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klosterkirche und Neideckturm als Kulisse

Ab wann ist eine Veranstaltung eine schöne Tradition? Auf die Klosterweihnacht in Ichtershausen trifft das auf jeden Fall zu. Bereits zum zehnten Mal hatte am Samstag der örtliche Kulturverein dazu eingeladen und sich zum Jubiläum einige Besonderheiten einfallen lassen. So zum Beispiel gravierte Glühweintassen und die Gold-Edition der Lauschaer Glaskugel, ein nettes Mitbringsel, das auch die Thüringer Nadelprinzessin Maria I. an ihre Gäste verteilte. Die Klosterweihnacht wurde zu einem Hoheitentreffen mit der Bürgeler Keramikkönigin, der Schmöllner Knopfprinzessin und der Spremberger Spreenixe, die für ihre Regionen warben und fleißig Autogrammkarten verteilten.

Kulturverein sorgt fürs leibliche Wohl Einen weiten Anfahrtsweg hatte auch eine kleine Delegation des Partnerschaftsvereins aus Zierenberg auf sich genommen. Klosterkirche und Pfarrhaus boten die stimmungsvolle Kulisse für einen hübschen Weihnachtsmarkt mit Live-Musik unter anderem von den Liebensteiner Blechbläsern und allerlei Ständen mit Geschenk-Ideen. Gehaltvolles und Hochprozentiges für den Magen schenkte wieder der Kulturverein aus, es wimmelte nur so von roten Weihnachtsmützen der Helfer. Diese hatten im Vorfeld 100 große, runde Kekse gebacken und mit dem Logo der Klosterweihnacht verziert, sie wurden für den guten Zweck verkauft. Der Erlös geht in diesem Jahr an die Kindervilla Ilmtal, die mit einer kleine Abordnung zu den Gästen gehörte. Heiko Zitzmann, Chef des Kulturvereins, überreichte am Samstag bereits 250 Euro vom letzten Benefizkonzert mit dem Polizeimusikkorps. Ein Raunen war zu hören, als er für September 2020 ein Gastspiel von City auf ihrer Candlelight Tour in Ichtershausen ankündigte. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Das Maibaumsetzen und den Mittelaltermarkt „Spectaculum“ wird es auch wieder geben. Ein Höhepunkt der Klosterweihnacht war wieder das Weihnachtsliedersingen in der Klosterkirche mit dem Singekreis Ichtershausen, dem Volkschor Ingersleben, Schülern der Regelschule „Wilhelm Hey“ und einigen Solisten. Unterm Turm wurde es am Abend voll Traditionell lud am 3. Adventswochenende wieder der Neideckverein zum „Advent unterm Turm“ ein. Trotz regnerischen und stürmischen Wetters kamen viele kleine und große Besucher in die Neideckruine. Während vor allem am Nachmittag die Kinder beim Schminken oder Biathlonschießen und der Fahrt mit der Eisenbahn ihren Spaß hatten, begann der große Ansturm zum Einbruch der Dunkelheit. Hat doch gerade unter Beleuchtung die Ruine ihre besonderes Flair. Leuchtendes Flair begeisterte in der Neideckruine. Foto: Kerstin Nonn Kinder der Kindertagesstätte Rabennest, der Emil-Petri-Schule, der Geschwister-Scholl-Schule und der Bach-Grundschule sangen gemeinsam mit dem Publikum Weihnachtslieder, im Zelt hatten unter anderem das Jazzy Duo und Vocalissimo ihren Auftritt. Auch 14 Vereine sorgten mit ihren Ständen für das leibliche Wohl der Gäste. Natürlich war auch der Weihnachtsmann unterwegs, um die Kinder zu erfreuen. Einige liefen ängstlich davon, andere bedankten sich mit einem Weihnachtslied oder -gedicht. Höhepunkt waren am Samstagabend Musik und Tanz im Zelt, bei der zweiten Auflage von den Besuchern begeistert angenommen. Das leuchtende Flair war dank der Verkabelung der Stadtwerke wieder ein gelungener Lichtblick. So erstrahlte der Neideckturm als große Kerze, Weihnachtsbäume zeigten ihren Lichterglanz. Nicht zuletzt war „Advent unterm Turm“ wieder durch zahlreiche Sponsoren möglich. Dank gilt auch allen Helferinnen und Helfern des Neideckvereins.