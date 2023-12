Landrätin fordert Grundstruktur für Arnstädter Tafel

Arnstadt Sparkasse Arnstadt-Ilmenau und Kreis besuchen soziale Einrichtungen und überreichen Spende

Die Zahlen der Arnstäder Tafel sind besorgniserregend: Knapp 700 Personen, davon 125 Kinder, kommen wöchentlich zur Ausgabe, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Diese Unterstützung ist in der Weihnachtszeit besonders gefragt. Umso dankbarer ist die Tafel, dass bereits seit zwölf Jahren Landrätin Petra Enders (parteilos) gemeinsam mit Marco Jacob, Chef der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, in der Adventszeit eine Spende bringt.

„Es ist schon eine gute Tradition“, lächeln Enders und Jacob und würdigen die Arbeit der Arnstädter Tafel, insbesondere die der Ehrenamtlichen. Es sei beeindruckt, was in den fast 25 Jahren aufgebaut worden ist. „Darauf können sie stolz sein“, lobt Jacob, der wie jedes Jahr einen Scheck in Höhe von 2000 Euro überreicht.

Die Landrätin spricht von einem wichtigen Termin im Jahr. Denn sie kennt die derzeitige Situation. Der Ilm-Kreis verbuche über 100 Millionen Euro für Sozialausgaben und Enders sagt, dass die Zahl weiter drastisch steigen würde. Dass dieser Bedarf besteht, sehe auch die Tafel, bestätigt der Leiter Günther Sattler. Es gebe nach wie vor ein Aufnahmestopp. Denn die Lebensmittel würden nicht reichen, um alle bedürftigen Menschen zu versorgen. „Die Kapazitäten reichen einfach nicht aus.“ Hinzu komme, dass die Preise steigen und die Märkte mit Eigenvermarktung arbeiten.

Tafel versucht Fahrerstelle selbst zu finanzieren

Doch Günther Sattler hat noch ein weiteres Problem: Während im August die Stellen noch als gesichert gelten, kommt im September die böse Überraschung: Die festen Stellen in der Tafel werden nicht mehr gefördert. Das bedeutet, dass es auch keinen Fahrer mehr gibt. Für Sattler würde das bedeuten, er müsse die Möbelbörse schließen. Ein Punkt, den der Leiter, der seit 24 Jahren bei der Arnstädter Tafel ist, nicht übers Herz bringt. Deshalb hat er beschlossen, eine Fahrerstelle mit sechs Stunden selbst zu finanzieren. Natürlich sei es eine Herausforderung, die er sich aber stellt.

Sattler betont, dass die Situation nicht besser werde. Die Konflikte in der Welt würden zunehmen, die Zahl der Menschen, die zur Tafel gehen müssen, ebenfalls, aber es fehle an Mitarbeitenden. Enders bestätigt die Situation und will einen runden Tisch ins Leben rufen, mit der Stadt Arnstadt und den Fraktionsvorsitzendes des Kreistags, um eine Grundstruktur zu schaffen, damit sich die Mitarbeitenden der Tafel nicht immer wieder Sorgen um ihre Stellen machen müssen. Es brauche mehr Stabilität, sagt Enders. Das Ehrenamt allein können diese Aufgabe nicht stemmen.

Petra Enders und Marco Jacob bedanken sich aber auch bei der Arnstädter Tiertafel und überreichen ein kleines Weihnachtsgeschenk in Höhe von 750 Euro und einen großen Korb mit Futter und Spielzeug. Die Tiertafel hat um die 200 Kunden, die regelmäßig kommen. Es werden nicht nur Hunde und Katzen versorgt, sondern auch Ratten und Fische.

„Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir keine Tafeln mehr brauchen, dass die Menschen nicht mehr auf soziale Einrichtungen angewiesen sein müssen“, sagt Petra Enders.