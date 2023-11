Lesungen, Buchmesse und Preise beim 3. Arnstädter Literaturtag

Arnstadt. Der 3. Arnstädter Literaturtag präsentiert am 4. November regionale Autoren und Verlage. Zudem werden die Literaturpreise 2023 vergeben.

Bücherwürmer und Leseratten kommen am Wochenende in Arnstadt so richtig auf ihre Kosten. Denn am Samstag, 4. November, lädt der THK-Verlag in der Kreisstadt von 10 bis 20 Uhr zum 3. Arnstädter Literaturtag ein. Veranstaltungsort ist laut Mitteilung der Veranstalter dieses Mal das Rathaus.

Neben einer Verlags- und Buchmesse mit Verlagen aus Erfurt, Bad Tabarz, Ilmenau, Weimar und Blankenhain können sich die Besucher auch auf Lesungen mit Autoren wie Jürgen Ludwig („Nachgefragt“), Dieter Hesse („Kevernburg“), Evelyn Günther („Kirchkoboldgeschichten“), Julia Kulewatz („Dysfunctional Woman“), Wolfgang Beck („Alles hat ein Ende, auch die Marktwirtschaft“) und Sebastian Bach („Dunkle Sphären“) freuen.

Zur Abschlussveranstaltung ab 18 Uhr werden die Arnstädter Literaturpreise 2023 in den Kategorien: Belletristik, Sachbuch, Kinderbuch, Sonderpreis und außergewöhnliches Buch vergeben. Um 20 Uhr beginnt der Empfang zur Feier des zehnjährigen Bestehens des THK-Verlages mit Sitz in Arnstadt.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Aufgrund begrenzter Platzkapazitäten im Rathaussaal wird für die Abschlussveranstaltung um Anmeldung unter Telefon: 0170/47 06 19 8 oder per E-Mail an: info@thk-verlag.de (Kennwort: Abschlussveranstaltung 3. Arnstädter Literaturtag) gebeten.

Schirmherren des Literaturtages sind Landrätin Petra Enders (parteilos) und Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos). Als Sponsoren unterstützen zudem die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau, die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Arnstadt, die IOV Omnibusverkehr GmbH Ilmenau, der THK-Verlag Arnstadt und die Buchbörse Kuschel.

Mehr Infos zum 3. Arnstädter Literaturtag gibt es online unter: https://thk-verlag.de/.