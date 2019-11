Magisches Musicalerlebnis im Arnstädter Theater

Arnstadt. Am Sonntag feiert „Der Zauberlehrling“ seine Weltpremiere. 25 Vorstellungen sind allein in Arnstadt geplant.

Erschrocken blickt Konrad (Julian Stöcklein) vom Brunnen in Richtung Küche. Wasser ergießt sich in Sturzbächen aus dem Badezuber durch das gesamte Haus. Dabei wollte sich der Zauberlehrling doch nur das Leben erleichtern. Statt selber das Wasser zur Wanne zu schleppen, wendete er neu erworbenes Magierwissen an. Er ließ den Besen den Botendienst übernehmen - ohne zu wissen, wie er den Zauber wieder beendet.