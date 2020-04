Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Masken für die Arnstädter Tafel

Abgesagt hat die Arnstädter SPD ihr Familienfest am 1. Mai. Das dafür eingeplante Budget soll der Arnstädter Tafel zugute kommen (unsere Zeitung berichtete). Tafel-Chef Günther Sattler meldete sich umgehend zurück, so die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Alexandra Eckert. Er berichtete, dass die Mitarbeiter einen Wunsch haben: Um besser geschützt zu sein, würden sie gern Masken während der Ausgabe tragen. SPD-Mitglied Theresa Nentwig nähte daraufhin 20 waschbare Baumwollmasken, die umgehend an die Tafel übergeben wurden. Das Budget vom Familienfest gibt es natürlich noch dazu.