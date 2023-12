Musikalische Schlittenfahrt im Arnstädter Theater

Arnstadt Die Jenaer Brass-Band „Blech-Klang“ präsentiert eine bunte Mischung an Weihnachtsliedern

Berit Richter

Wer gern eine Schlittenfahrt macht, dabei aber nicht in den kalten Winterwald hinaus will, war Freitag im Theater im Schlossgarten genau richtig. Die Jenaer Brass-Band „Blech-Klang“ sorgte für eine musikalische Schlittenfahrt, ganz ohne Bibbern und Frieren, dafür mit viel Hörgenuss. Doch erst einmal gab es eine Verspätung. „Blitzeis, Bahnstreik und Krankheitswelle – uns sind einige Rentiere abhandengekommen“, entschuldigte Dirigent Alexander Richter jene und versicherte: „Sie werden nichts verpassen. Wir spielen unser volles Programm.“

Das war dann eine illustre Mischung aus bekannten und hierzulande weniger bekannten weihnachtlichen Liedern in speziellen Brass-Band-Arrangements. „Blech-Klang“ sieht sich in der Tradition englischer Brass-Bands, spielt so neben den Posaunen ausschließlich Instrumente der Saxhorn-Familie, also Hörner und Kornetts. Hinzu kommt ein Schlagwerk. Getragen wird das Orchester vom Blasmusikverein Carl Zeiss Jena.

Natürlich eignet sich so eine Brass-Band bestens für kraftvolle, volltönende Klänge. Die rund 30 Musiker zeigten aber auch eine leise, fast kammermusikartige Seite, wenn es das Arrangement erforderte. Zudem durften einzelne Mitwirkende mit Soloeinlagen glänzen.

Weihnachtsklassiker in unterschiedlichen Stilrichtungen

Musikalisch nahm man sein Publikum, das leider nicht sehr zahlreich erscheinen war, quer durch den verschneiten Winterwald. Dabei erklangen heimelige österreichische Weisen ebenso wie traditionelle deutsche und internationale Weihnachtslieder oder speziell für Brass-Bands geschriebene Stücke. Mit einer Arie aus Puccinis Oper „La Boheme“ ging es nach Paris zu Rodolfo und Mimi. Leonard Cohens „Hallelujah“ brachte Musiker und Zuhörer ins verschneite Kanada.

Eine besonders originelle Interpretation hatte der vielfach preisgekrönte Jenaer Ausnahmeklangkörper mit seiner „O Tannenbaum“ Variante mitgebracht. Den Weihnachtsklassiker gab es in ganz unterschiedlichen Stilrichtungen, mal als Wiener Walzer, mal als spanischer Paso Doble. Schone erstaunlich, was man aus ein und demselben Lied so alles machen kann.

Moderator Thomas Rothhard führte charmant-sympathisch durchs Programm und hatte neben Informationen zu den jeweiligen Stücken auch noch die eine oder andere humorvolle Geschichte parat. Auch den nächsten Arnstädter Blech-Klang-Auftritt konnte er gleich ankündigen. Am 22. März werden die Jenaer mit ihrem Galakonzert „Lost Places – von geheimen Welten und vergessenen Kulturen“ wieder das Theater zum Klingen bringen.