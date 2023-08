Orgel-Wandelkonzert mit Gesang und Glocken in Arnstadt

Arnstadt. Die Internationalen Arnstädter Wandel-Orgelkonzerte erleben in der Liebfrauenkirche und in der Oberkirche ihren Abschluss.

Mittelalterliche Kirchen sind auch hervorragende Orte des Klanges. Gebete wurden darin häufig nicht gesprochen, sondern gesungen. Und so stellten sich Gläubige wie Klerus sich das Paradies denn auch als eine immer währende himmlische Liturgie vor.

Der mehr als 1000 Jahre alte Gregorianische Choral lädt ein zu einer Zeitreise: er erklingt bis heute unverändert in den katholischen Kirchen der Welt und war Inspiration für den Reformer Martin Luther und einen der größten Komponisten aller Zeiten: den Thüringer Johann Sebastian Bach.

Der besondere Abschluss der Arnstädter Wandel-Orgelkonzerte in den mittelalterlichen Arnstädter Kirchen findet am 20. August im ersten Teil in der Liebfrauenkirche statt; nach kurzer Wandelpause wird die zweite Konzerthälfte in der Oberkirche fortgesetzt. Es spielen: Susanne Ansorg,Fidel und Glocken; Philipp Lamprecht, Gesang und Schlagwerk; Jörg Reddin, Gesang, Orgel und Cembalo. Der Eintritt beträgt zehn Euro an der Abendkasse ab 16.20 Uhr. Karten im Vorverkauf mit Vorverkaufsgebühr sind in der Touristinformation Arnstadt erhältlich.