Ortsteilräte von Wümbach halten Hof

Geahnt haben es viele schon lange – Wümbach hat nicht ohne Grund einen König als Bürgermeister. Am vergangenen Montagabend hielt er erstmals „Hof“ unter freiem Himmel. Alexander König (CDU) traf sich mit seinen Ortsteilräten im Wirtschaftshof des Dorfgemeinschaftshauses zur turnusmäßigen Ratssitzung. Zwei Stuhlreihen im Halbkreis um das provisorische Pult des Bürgermeisters boten Platz und genügend Sicherheitsabstand.

Die Freiluft-Sitzung sei mit dem Landratsamt abgestimmt, versicherte König. Bei der Hof-Sitzung soll es übrigens nicht bleiben. König kündigte für den 4. Mai eine Ortsbegehung an. Dabei geht es um den Um- und Ausbau des Radweges zwischen Wümbach und Gräfinau-Angstedt parallel des Gewässers Wümbach. Der Weg benötigt eine neue Oberflächenbeschichtung. Vor allem um die Sicherheit der Fußgänger ging es in der Diskussion über die notwendige Beschilderung der Langewiesener Landstraße. Mit der langgestreckten Kurve, dem neuen Fußweg auf der rechten Straßenseite und den beiden Abzweigungen zum Wohngebiet am Wümberg und zur Ortsmitte von Wümbach sei ein gefährlicher Verkehrsknotenpunkt entstanden. Die im Februar vorgeschlagenen Beschilderungen seien bis heute nicht aufgestellt worden, bemängelten die Räte.

Weitgehend abgeschlossen ist die Sanierung des Badeteiches zwischen Feuerwehrgerätehaus und Sportplatz. Jetzt müssten nur noch die Bepflanzungen erfolgen und ein Standort für die Sitzgarnitur bestimmt werden, hieß es in der Ortsteilratssitzung.

Der Ortsteilrat beschäftigte sich zudem mit der öffentlichen Ausschreibung von Fischpachtteichen. Interessierte können sich bis zum 30. April 2020 für das Flurstück des Teiches an der Straße „Weide“ am Ortsausgang von Wümbach am gleichnamigen Fließgewässer und für den alten Feuerwehrteich zwischen alten und neuen Feuerwehrgerätehäusern an der Straße „Brenner“ bewerben. Die Ausschreibung war notwendig geworden, nachdem die mehrjährige Pacht der beiden Gewässer von Karsten Meusinger ausgelaufen war.

Für eine neue Verpachtung gab es, so Bürgermeister Alex König, mehrere Anfragen aus Wümbach, Langewiesen und Stadtilm. In beiden Teichen war bisher eine gute „Ernte“ an Karpfen und Schleien zu erwarten gewesen. Die neuen Pächter müssen im Rahmen des Fischereirechtes Hege und Pflege auf eigene Kosten übernehmen. Das gilt für die Gewährleistung der Wassertiefe und die Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Einlaufbauwerke und der Dämme.