Zahlreiche Prinzenpaare, die seit 1953 inthronisiert worden waren, ließen es sich nicht nehmen, zum Prinzenball des SCC in den Bärsaal zu kommen.

Rauschender Prinzenball zum Saisonstart in Stadtilm

Stadtilm. Stadtilms Blaunasen laufen nach zweijähriger Zwangspause zu Hochform auf:

Auch die Stadtilmer Blaunasen waren auf Entzug: In den vergangenen beiden Jahren fielen viele Faschingsveranstaltungen pandemiebedingt aus.

Doch nun wird dem Frohsinn kein Riegel mehr vorgeschoben. Das spiegelt sich auch im diesjährigen Motto „#wirfeiernfeste“ wieder.

Traditionell wird der Rathausschlüssel zwar erst am Tag des Faschingsumzugs übergeben. Zuvor laden die Mitglieder des SCC aber schon zu jeder Menge Büttenabenden, zum Senioren- und zum Weiberfasching ein.

Die bisherigen Prinzenpaare treffen sich alle fünf Jahre

Los ging es am Wochenende mit dem inzwischen bereits 6. Prinzenball. Für die Blaunasen ist das eine ganz besondere Veranstaltung: Seit 2003 treffen sich alle fünf Jahre die bisherigen Prinzenpaare im Bärsaal, um gemeinsam mit dem SCC und dem närrischen Publikum die neue Saison einleiten.

Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung hatte Petra Enders (Linke), Landrätin des Ilm-Kreises, übernommen.

Zum Auftakt wurde ein beeindruckender Tanz der Generationen präsentiert. Insgesamt 140 Beine, verteilt auf 68 Tänzerinnen und zwei Tänzer im Alter von 7 Jahre bis 69 Jahren, zeigten eindrucksvoll, dass auch zwei Jahre coronabedingter Zwangspause dem Elan und Ideenreichtum der Stadtilmer Blaunasen nicht geschadet haben.

Anschließend wurden die Prinzenpaare ab dem Jahr 1953 bis hin zum Jahr 2022 namentlich und mit Bild vorgestellt. Auch die Stadtgeschichte, das Leben und die Entwicklung der Stadt – insbesondere nach dem Fall der Mauer – wurden thematisiert.

Die Kinder des SCC (trainiert von Claudia Wilhelms und Nelly Kümmerling) überzeugten mit ihrem Showtanz als Clowns. Dass sich der Verein keine Nachwuchssorgen machen muss, zeigten auch der Märchenprinz (Michael Heißner) und seine Tochter Magdalena als Prinzessin der letzten Saison, die auf der Suche nach ihrem Prinzen ist. Mit ihren gerade einmal sieben Jahren ist Magdalena die jüngste Rednerin des SCC.

Auch die Quasselstrippen (Johanna, Johannes, Jolina, Marvin und Moritz) unter Anleitung von Hartwich Konrad sichern den Nachwuchs in der Bütt. Aufgegriffen wurde auch hier das Thema jung gegen alt, aber auch andere Themen wie der Umweg zum Stadtilmer Friedhof über Dienstedt, der während der Bauphase der Landesstraße nach Arnstadt in Kauf genommen werden musste – jedenfalls dann, wenn man sich an die Regeln halten wollte.

Nach der verdienten Zugabe überzeugte die Jugendgarde (trainiert von Iris Bachmann) in neuen Kostümen mit ihrem Gardetanz. Auch Gesangsbeiträge hatten die Mitglieder des SCC zu bieten. So überzeugten Marina Greßler und Iris Ritschel als späte Mädchen.

Ebenfalls seit vielen Jahren eine feste Größe im Programm sind die Fans des SCC (Sebastian Hoffmann und Oliver Czerny). Hier hielt es das Publikum nicht mehr auf den Plätzen, es wird kräftig geschunkelt und mitgesungen.

Nach dem Tanz der großen Garde und dem Showtanz der Männer (trainiert von Claudia Wilhelms) endet nach mehr als zwei Stunden das Programm.

Derzeit laufen die Planungen für den Umzug am Faschingssamstag, dem 18. Februar, auf Hochtouren. Anmeldungen zum Umzug nimmt Angela Kraus unter Telefon: 0152/ 016 154 64 entgegen.