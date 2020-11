Geht das jetzt wieder los? Am Mittwochabend – da wurde noch über die neuen Coronaregeln gestritten – stand mein geliebtes Weib mit Toilettenpapier und Küchenrollen unterm Arm stolz wie Bolle in der Haustür und erwartete die Würdigung dieser Tatsache durch meine Person.

Ich fragte nach Spaghetti und Kuhfleckenschokolade. Vor allem letztere vermisste ich im Frühjahr schmerzlich, da alle Welt anscheinend auf einmal Kuhfleckenschokolade in rauen Mengen vertilgte. Natürlich hatte sie die nicht mitgebracht. Meine Würdigung für das Klopapier fiel deshalb auch verhalten aus. Mit Küchenrollen kann ich eh nichts anfangen, da die Küche nur dann zu meinen Lieblingsräumen zählt, wenn es dort ohne mein Zutun lecker riecht.

Für heute bekam ich einen Einkaufszettel in die Hand gedrückt. Ganz oben standen Toilettenpapier und Küchenrollen. Kuhfleckenschokolade fehlte. Ich sagte nichts. Im häuslichen Bereich ist für Männer Reden oft nur Silber, Schweigen hingegen Gold. Allerdings sehe ich mich schon mit irgendwelchen Halbstarken um jene weiß-braune Köstlichkeit prügeln, währenddessen eine Oma die letzte Packung Toilettenpapier in ihren Einkaufswagen neben die sechs Packungen Spaghetti und die Küchenrollen stopft. Was dann? Ich werde wohl bei einem Freund übernachten.