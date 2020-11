Sieben Weihnachtsbäume in Arnstadt geschmückt

Der Chef des Neideckvereins, Andreas Adolf, blickt in die Runde und freut sich, dass wenigstens das Weihnachtsbaumschmücken auf dem Neideckgelände in der Kreisstadt stattfinden darf. Durch die Stadtwerke bestens vorbereitet, haben die Arnstädter Grundschulen wieder die Möglichkeit bekommen, ihren Baum individuell zu gestalten. Unter Einhaltung der Corona-Hygienevorschriften schmücken die Schüler, Lehrer und Erzieher insgesamt sieben Bäume. Mit dabei auch Sabine Müller, Lehrerin im Gertrud-Ranft-Haus des Marienstifts in Arnstadt. Sie hat den Schmuck, den die Schüler der Oberstufe 1 gebastelt haben, am Mittwoch an ihr Bäumchen gehängt. Jede Schule bekam von den Stadtwerken eine Urkunde und darf sich über einen finanziellen Obolus freuen.