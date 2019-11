Ilmenau IlmenauDie Abteilung der Alpinen des Wintersportvereins Ilmenau laden am Samstag, 9. November, wieder zur jährlichen Skibörse in die Festhalle ein. Dabei handelt es sich um einen An- und Verkauf ...

Skibörse mit An- und Verkauf

Die Abteilung der Alpinen des Wintersportvereins Ilmenau laden am Samstag, 9. November, wieder zur jährlichen Skibörse in die Festhalle ein. Dabei handelt es sich um einen An- und Verkauf gebrauchter Langlauf- und Alpinski, Snowboards, Stöcken und Schuhen, Skibekleidung und Schlittschuhen.

Die Annahme erfolgt von 9 bis 12 Uhr, der Verkauf von 9 bis 15 Uhr, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Dieser kündigte außerdem an, eine größere Ausstellungsfläche in der Festhalle bereitzuhalten.