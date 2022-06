Sommerkonzert und Picknick im Kapellgarten in Plaue

Die Nußbücker-Orgel in der Kapelle in Plaue erklingt bei einem Sommerkonzert am 30. Juni mit Andreas Marti und Simon Popp. (Symbolfoto)

Zu einem Sommerkonzert mit dem Titel „Bella Italia“ lädt die „H I O B Stiftung SCHOP“ am kommenden Donnerstag, 30. Juni, ab 19.30 Uhr in die Kapelle, Kirchgasse 13, in Plaue ein. Der Theologe, Musikwissenschaftler und Kirchenmusiker Andreas Marti wird gemeinsam mit seinem Schweizer Kollegen Simon Popp die Nußbücker-Orgel erklingen lassen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Bei schönem Wetter ist zudem ein Picknick mit Selbstverpflegung im Kapellgarten geplant. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.