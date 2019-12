Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Teilnehmer am Blumenschmuckwettbewerb gewürdigt

Bereits zum 16. Mal hatte die Stadtverwaltung Arnstadt zum Blumenschmuckwettbewerb im vergangenem Sommer aufgerufen. Der Jahreszeit ist es geschuldet, dass die Blütenpracht verschwunden ist. Schön am Blumenschmuckwettbewerb ist, die Teilnehmer haben alles fotografiert und zum Wettbewerb eingereicht. So konnten sich alle die Farbenpracht noch einmal in einer Präsentation ansehen. In diesem Jahr beteiligten sich 30 Personen und eine Schulklasse aus der Emil-Petri-Schule an der Aktion. Die Schüler der 9c mit ihrer Lehrerin Nadine Kirsche pflegten das große Dahlienfeld vor der Schlossruine Neideck und bekamen dafür sehr viel Beifall. Anschließend überreichten Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling und Undine Swatek, verantwortlich für Grünflächen und Friedhöfe, Blumen und Sachpreise an die Teilnehmer. Im nächsten Jahr wird es wieder einen Blumenschmuckwettbewerb in der Kreisstadt geben.