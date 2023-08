Theaterstück mit Till Eulenspiegel in Arnstädter Oberkirche

In der Oberkirche in Arnstadt wird am 31. August das Figurentheaterstück „Till Eulenspiegel“ aufgeführt. (Archivfoto)

Arnstadt. Till Eulenspiegels wildeste Schelmereien werden beim gleichnamigen Figurentheater am 31. August in der Oberkirche Arnstadt auf die Bühne gebracht.

Das Figurentheaterstück „Till Eulenspiegel“ wird bei einem Gastspiel am Donnerstag, 31. August, um 19.30 Uhr in der Oberkirche in Arnstadt aufgeführt. „Begleiten Sie Mutter Wittgen alias Christiane Weidringer auf der theatralischen Spurensuche nach ihrem Sohn Till Eulenspiegel. Denn einer, der stehend begraben wurde, kann nicht tot sein“, laden die Veranstalter ein. Das 90-minütige Theaterstück ist für Zuschauer mit einem Alter ab zehn Jahren geeignet. Der Einlass beginnt um 19 Uhr. Tickets zum Preis von 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Markt 1, in Arnstadt oder an der Abendkasse. Kinder und Jugendliche bis 16 zahlen keinen Eintritt.

Mehr Infos gibt es online unter: www.oberkirche-arnstadt.de/alle_veranstaltungen.