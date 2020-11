Trotz offener Läden weniger Kunden in der Innenstadt

„Richtig brummt es nur im Kinder- und Buchladen“, sagt Günter Schneider. Der Vorsitzende des Unternehmervereins Arnstadt beobachtet, dass es in den anderen Läden der Innenstadt noch nicht wieder wie früher ist. „Textil- oder Schuhgeschäfte haben mal einen guten Tag, dann wieder drei schlechte.“ In der Stadt sei nichts los, die Leute seien vorsichtiger geworden, so Schneider weiter.

„Einkaufen mit Maske macht einfach keinen Spaß.“ Laut Unternehmerverein ist die Situation durchaus beängstigend. Die Arnstädter Händler halten noch durch, so Schneider. „Aber schlimmer sollte es nicht mehr kommen, die Läden dürfen nicht wieder geschlossen werden“, warnt er vor einem solchen Schritt zur Corona-Abwehr.

Die Stimmung sei betrübt, weil man nicht wisse, was kommt, sagt Dietmar Kersten. Der Vize-Vorsitzende des Vereins Ilmenauer Kaufleute und Gewerbetreibende meint, dass für die Händler unklar ist, ob es das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr gibt. Oder ob die Läden wieder schließen müssen. „Es ist schwierig, Ware zu ordern und nicht zu wissen, ob im Dezember verkauft werden darf", so Kersten weiter.

In der Ilmenauer Fußgängerzone ist die Laufkundschaft deutlich zurückgegangen. „Die Bevölkerung hält sich zurück, ist vorsichtig und um Kontaktbeschränkung bemüht“, beobachtet Kersten. Die Händler wollen an der Adventsromantik festhalten. Sie soll fast in bekannter Form wieder stattfinden. Ab dem 1. Dezember werden Lichterwelten in den Schaufenstern gezeigt. Es sollen ein Karussell und Lichterdörfer zu sehen geben. Wie Kersten sagt, sind elf Standorte über die ganze Stadt verteilt geplant.

Veranstaltungen der Händler wird es in Ilmenau voraussichtlich erst ab Mai kommenden Jahres geben. Dann ist der Autofrühling mit verkaufsoffenen Sonntag geplant. Natürlich nur, wenn es die Corona-Situation erlaubt. Im September soll das Heimatshoppen – dieses Mal größer – stattfinden. Das Lichterfest ist für November geplant.

Vorerst gehe der Handel auf Sparflamme weiter, so Kersten. Und das schon fast das ganze Jahr. Im Frühjahr mussten die Geschäfte mehrere Wochen schließen. Die Situation sei existenzbedrohend, hieß es damals. Befürchtet wurde, dass die Coronakrise nicht jeder Händler überstehen wird. Mit zeitverzögerten Geschäftsaufgaben wurde zumindest gerechnet. Das vergangene Weihnachtsgeschäft sei schon nicht gut gelaufen, dann kam die Winterpause. Die Händler hätten kaum Rücklagen.