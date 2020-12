Wartburgkreis: Weihnachtsgrüße vom Landrat diesmal per Post

Persönliche Besuche, die Landrat Reinhard Krebs (CDU) seit vielen Jahren um die Weihnachtszeit unternimmt, können in diesem Jahr aufgrund der hohen Infektionszahlen durch die Corona-Pandemie nicht stattfinden. Geplant waren ursprünglich Besuche im Altenpflegeheim St. Elisabeth in Geisa sowie ein Besuch der neuen Tagesgruppe in Creuzburg. Beide Einrichtungen erhalten aber Geschenke und Weihnachtsgrüße auf postalischem Weg, teilte die Sprecherin des Landrates, Sandra Blume, mit. Krebs: „Ich habe diese Besuche immer sehr gerne gemacht. Sie waren besonders berührende Momente in der Vorweihnachtszeit. Wir müssen aber aktuell alle gut aufeinander aufpassen und auch auf Dinge verzichten, die Freude bereiten.“