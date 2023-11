Weihnachtsmarkt im Blütengrund Alkersleben

Alkersleben. Auf dem Hof in Alkersleben wird nicht nur regionales Obst angeboten. Steffi Krieger möchte mit den Besuchern zum Beispiel über alte Apfelsorten ins Gespräch kommen.

Der Blütengrund in Alkersleben veranstaltet an den Adventssamstagen kleine Weihnachtsmärkte. Auf dem Hof im Unterland 51 wird jeweils von 9 bis 12 Uhr die große Scheune geöffnet sein. Steffi Krieger führt in siebter Generation den mittlerweile bio-zertifizierten Landwirtschaftsbetrieb fort und bietet Lagerobst von hiesigen Streuobstwiesen, Säfte und kleine weihnachtliche Überraschungen an. Gern können die Besucher auch mit ihr über alte Obstsorten fachsimpeln.

Steffi Krieger ist Mitglied in der Landesgruppe Thüringen des Pomologen-Vereins. Der Pomologen-Verein möchte die Kultur- und Nutzpflanzenvielfalt erhalten, Gentechnik in Zukunft strikt regulieren und das Wissen um die Obstgehölzpflege weitergeben.