Fröhlich lächelnd blicken Zoe und Neo auf vorbeifahrende Autofahrer. Bernd Kümmerling strahlt. Denn das Mädchen und der Junge sind seine Enkel – und nun ein Blickfang in Geschwenda. Die Kinder zieren ein riesiges Wetterhäuschen, das auf einem zuvor eher tristen Hang an der Gothaer Straße errichtet wurde.

„Wir hatten schon vor einigen Jahren die Idee, mit einem solchen Wetterhäuschen an eine alte Tradition des Ortes zu erinnern“, sagt Knut Ramm, der neben Bernd Kümmerling, Norbert Abe und Frank Gerhardt zum so genannten Mäusegassenteam gehört.

In Geschwenda sind die Kreativen berühmt-berüchtigt, denn mit ihren Einfällen tragen sie immer wieder dazu bei, dass Geschwenda schöner wird. Die Pergola etwa geht auf ihr Kreativkonto, sie werden sich auch in die Gestaltung des Partnerschaftsplatzes einbringen.

Handgefertigte Wetterhäuschen ab 1905

Was sie immer wurmte: In Geschwenda erinnerte nichts an Produkte, die den Ort einst bekannt machten.

Dabei gingen ab 1905 handgefertigte Wetterhäuschen aus der Fabrik von Günther Frankenberger um die Welt. Über 1000 Stück wurden Woche für Woche verschickt. 1960 wurde der Betrieb verstaatlicht, machte als „PGH des holzverarbeitenden Handwerks“ weiter, hieß später „VEB Holzbauelemente Gehren“ und wurde nach der Wende durch die Treuhand wieder privatisiert. An alte Erfolge konnte der Betrieb aber nicht mehr anknüpfen: Schon zu DDR-Zeiten wurde die Produktion so weit heruntergefahren, dass wichtige Kunden im Ausland wegbrachen. 2002 schließlich schloss das Unternehmen.

Ehe das Mäusegassenteam loslegen konnte, musste Überzeugungsarbeit geleistet werden. Beim alten Gemeinderat und Ortsbürgermeister kamen sie nicht weiter, sagt Knut Ramm. Also wagten die Initiatoren nach der Gebietsreform einen neuen Anlauf und stießen bei Bürgermeister Dominik Straube (CDU) auf offene Ohren. Er überzeugte nicht nur den Ortsbürgermeister Berg Heyer (FWG). Es gab noch dazu 5000 Euro aus dem Budget der Gemeinde für die Umsetzung der Maßnahme.

Unter den Kosten dank Bauhof

„Wir sind sogar unter diesen Kosten geblieben“, so Knut Ramm am Samstag zur Einweihung des Wetterhäuschens. Zu verdanken sei dies vor allem dem Bauhof, der das Podest in den Hang baute, sowie zahlreichen Firmen, die dem Mäusegassenteam entgegenkamen.

Bernd Kümmerling montierte das Wetterhäuschen in seiner Werkstatt, Knut Ramm recherchierte historische Fakten, die nun samt Foto von früher als Infotafel neben dem Hingucker stehen. Aufgebaut wurde das Wetterhäuschen kurz vorm ersten Advent gemeinsam.

Dass das Wetterhäuschen unansehnlich wird, steht übrigens nicht zu befürchten: Verwendet wurden Materialien, die nicht ausbleichen und nicht nachgepinselt werden müssen.

Beleuchtung für die Nacht

„Es war gut, dass ihr hartnäckig geblieben seid“, sagt Berg Heyer zur Übergabe. Der Platz sei wirklich perfekt. Nachts ist das Häuschen beleuchtet. Und 2021 wird es auch an eine permanente Stromleitung angeschlossen, so dass je nach Wetter Junge oder Mädchen herauskommen.

Neo hatte am Tag der Einweihung übrigens seinen zehnten Geburtstag. Er ist genau wie seine Schwester Karnevalist und freut sich, trotz abgesagter Saison nun doch noch zu einer öffentlichen Ehre gekommen zu sein.