Artern: Angebote und Unterstützung für Familien

Janet Haselhuhn hat stundenweise zwei Jobs. Sie ist im Freizeitzentrum Artern in der Kinder- und Jugendbetreuung tätig. Und das schon seit mehreren Jahren. Träger der Einrichtung ist der Kinder- und Jugendförderverein der Stadt. Beim Verein ist seit dem vergangenen Jahr auch das Projekt „Familienlotse“ angesiedelt. Es wird aus dem Thüringer Landesprogramm solidarisches Zusammenleben der Generationen finanziert. „Ich bin nicht bis zu einer bestimmten Uhrzeit in der Kinder- und Jugendbetreuung tätig, dann Familienlotsin oder umgekehrt. Es gibt viele Dinge in der täglichen Arbeit, die gehen ineinander über“, sagt die 53-Jährige.

Der Name ist Programm. Die Arbeit mit Familien ist der Tätigkeitsschwerpunkt eines Familienlotsen. Janet Haselhuhn ist für die Stadt Artern und ihre Ortsteile, zudem die Umlandgemeinden zuständig. „An sie richten sich die Angebote im Freizeitzentrum wie beispielsweise die Hausaufgabenhilfe und Nachhilfe. Es gibt Angebote für die Unterstützung und Begleitung bei persönlichen, familiären und anderen Problemen“, schildert sie. Da helfe sie beim Ausfüllen von Formularen, vermittle zu den entsprechenden Ämtern und Behörden. Bei aktuellen Beispielen sei es um Arbeitslosengeld, Unterhalt, das Bundesausbildungsförderungsgesetz, Fragen zum Rentenbescheid, der Abrechnung von Strom und Wasser gegangen.

„Nicht bei jedem Problem kann ich weiterhelfen, aber ich kann an die fachlichen Stellen und Ämter vermitteln. Ich habe in den vergangenen Jahren in meiner Tätigkeit allerlei Erfahrungen gesammelt, kenne viele zuständige Ämter und Behörden. So manche Grenze setzt aber da der Datenschutz. Das macht so manche Sachen immer schwerer. Ich will helfen und unterstützen, so weit ich das kann, das ist zum einen eine Herzensangelegenheit, zum anderen auch persönlicher Ehrgeiz.“

Aber manchmal reiche es, einfach mal zuzuhören. Und aus Erfahrung weiß Janet Haselhuhn, dass es so manche Erwachsene und Senioren gibt, die Scheu haben, Kontakt zu Ämtern und Behörden aufzunehmen, ob nun telefonisch oder persönlich. „Die Arbeit ist sehr abwechslungsreich. Jeder kann zu mir ins Freizeitzentrum kommen. Wir versuchen eine einvernehmliche und praxisnahe Lösung zu finden. Ich freue mich, dass das Angebot Familienlotse sehr rege genutzt wird“, betont sie.

Der Begriff „Familie“ ist aus Sicht von Janet Haselhuhn nicht eng gefasst, es gehe auch um Partnerschaften, um Großeltern und Enkelkind, alleinstehende Elternteile. Oder einfach nur um die Oma, die froh sei, hier im Freizeitzentrum eine Art Familie zu finden, wo sie eine Tasse Kaffee trinkt, die „Thüringer Allgemeine“ liest, ein offenes Ohr für ihre Probleme findet. Und somit werden auch Begegnungen zwischen den Generationen geschaffen.

„Meine Arbeit soll aber auch eine weitere Ergänzung der offenen Kinder- und Jugendarbeit sein. Wir schaffen Angebote für Familien, zum Beispiel das Frauen-Frühstück, den Baby-Brunch, Generationstreffen, Nähstübchen, Seniorentreffen.

Die Veranstaltungen des Projektes Familienlotse im Freizeitzentrum Artern im März:

Frauen-Frühstück: 18. März, 9.30 Uhr (alle 14 Tage mittwochs)

Frauentagsfeier: 10. März, 15 Uhr, gemütlicher Nachmittag, die Kaffeetafel ist gedeckt

Büchertauschbörse: 10. März, 16 Uhr

Nähkurs: 17. bis 20. März, jeweils ab 14.30 Uhr

Baby-Brunch: 25. März, 10 Uhr (jeden letzten Mittwoch im Monat)

Das Freizeitzentrum befindet sich in Artern in der Steilen Hohle 6

Telefonkontakt der Familienlotsin: (03466) 30 28 59