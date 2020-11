Auf der erst vor kurzem angelegten Streuobstwiese am Mühlgraben hat es zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen einen Fall sinnloser Zerstörung gegeben. An einem jungen Sauerkirschbaum wurde die Krone abgebrochen und zerstückelt auf der angrenzen Hecke entsorgt. Nun setzt Bürgermeister Sebastian Koch (SPD) eine Belohnung für Hinweise auf die Täter aus.

„Egal ob es ein Dummer-Jungen-Streich oder die Tat eines Erwachsenen war. Es ist nicht nachvollziehbar, warum so ein junger Baum mutwillig zerstört wird“, sagte Koch in der Gemeinderatssitzung am Montagabend. Für Hinweise auf die Täter hat Koch spontan eine Belohnung von 200 Euro ausgesetzt.

Der Sauerkirschbaum war einer von zehn Obstbäumen, die die Gemeinde vom Landratsamt geschenkt bekam, um eine Streuobstwiese anzulegen. „Da bekommen wir als Gemeinde schon junge Bäume alter Obstsorten geschenkt und es wird sofort wieder nur zerstört. Das ist unfassbar“, war auch Gemeinderätin Edda Haustein empört.